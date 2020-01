Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit hohem Sachschaden auf der K5

Breitenbach (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr ging bei der Polizei Kusel über das BMW-Notrufsystem die Meldung über einen Verkehrsunfall zwischen Altenkirchen und Breitenbach ein. Bei Eintreffen der Streife konnte an der Unfallstelle ein total beschädigter 5-er BMW vorgefun-den werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Das Fahrzeug war auf der abschüssigen Gefällstrecke von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum gestreift und kam unterhalb der Fahrbahn auf einer Wiese zum Stehen. Da im Fahrzeug Blutanhaftungen festgestellt wurden und nicht auszuschließen war, dass der Fahrer verletzt ist, wurde der Bereich der Unfallstelle auch unter Zuhilfe-nahme eines Personensuchhundes und der Freiwilligen Feuerwehr Oberes Glantal abgesucht. Der Fahrer konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 50.000 Euro.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/8220 erbeten.

