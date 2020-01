Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Kollision mit geparktem Pkw leicht verletzt

Callbach (ots)

Am Samstagabend hat sich in der Hauptstraße in Callbach ein Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw ereignet. Der 49jährige Fahrer eines Seat Ibiza kollidierte gegen 19:20 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und verletzte sich dabei leicht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

