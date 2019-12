Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Taschendieb mit Fahrrad unterwegs -Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Ahrensburg

Am 17.12.2019, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Waldstraße in Ahrensburg, dortige Bahnunterführung "Schnecke" zu einem Diebstahl.

Eine 50-jährige Ahrensburgerin befuhr die Schnecke mit ihrem Fahrrad in Richtung Waldstraße. Bevor sie aus der Schnecke herauskam, bemerkte sie einen anderen männlichen Radfahrer hinter sich. Dieser griff gerade die Einkaufstasche aus ihrem Fahrradkorb und flüchtete schnell durch die Erika-Keck-Straße in Richtung Bismarckallee.

In der Einkaufstasche befand sich das Portemonnaie der Geschädigten mit etwas Bargeld sowie einige persönliche Gegenständen. Der Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Täter wird wie folgt beschrieben.

- 20-30 Jahre alt - Südländisches Aussehen - Dunkelgrüne Jacke mit Kapuze (ähnlich eines Parkas)

Nähere Angaben zum Fahrrad des Täters konnte die Geschädigte nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist eine Person mit einem Fahrrad aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 - 809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell