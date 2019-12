Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in zwei Gaststätten - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

17. Dezember 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15./16.12.2019 - Geesthacht In der Nacht von Sonntag, 16.12.2019 auf Montag, 17.12.2019, ist es zu einem Einbruch in zwei Kneipen in Geesthacht gekommen.

Die unbekannten Einbrecher suchten im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 05:20 Uhr zwei Gaststätten in der Ladenpassage Bergedorfer Straße auf. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in das Innere der Passage und von dort jeweils über den Haupteingang in die Kneipen. Dort wurden diverse Automaten aufgebrochen sowie eine unbestimmte Menge Bargeld entwendet.

Genauere Angaben zur Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Wem sind im Bereich der Ladenpassage Bergedorfer Straße, im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Tel. 04152/8003-0.

