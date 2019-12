Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Lingenfeld (ots)

Ein verletzter Leichtkraftradfahrer und 7000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag gegen 15 Uhr in Lingenfeld. Ein 68 - jähriger Autofahrer hatte in Höhe der Karl-Lösch-Straße die Vorfahrt eines auf der K 31 fahrenden 17- jährigen Zweiradfahrers aus Richtung Schwegenheim in Richtung Lingenfeld missachtet, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei Kandel im Einsatz. Der Zweiradfahrer wurde zur medizinischen Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

