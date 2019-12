Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Zigaretten gestohlen

Bellheim (ots)

Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro wurden bei einem Einbruch in einen Getränkehandel in Bellheim gestohlen. Der bis dato unbekannte Täter hebelte die Eingangstür auf und gelangte hierdurch in das Geschäft. Die Tat ereignete sich im Gewerbegebiet Bellheim zwischen dem 7.12 und 9.12.2019. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

