Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Mit über zwei Promille gegen den Bordstein

Edesheim (ots)

Der Streife fiel heute Morgen gegen 02.30 Uhr in der Staatsstraße ein Mercedes auf, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand geparkt war. Im Fahrzeug saß eine 53-jährige Autofahrerin, die auf Nachfrage angab, dass sie am Ortseingang von Edesheim gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren sei und sich dabei eine Reifenpanne zugezogen hätte. Aufgrund ihrer Alkoholfahne dürfte die Unfallursache feststehen. Eine Alkotest ergab 2,02 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Fahrerlaubnis der Autofahrerin wurde beschlagnahmt.

