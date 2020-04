Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge stiehlt Pedelec

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl an der Huberstraße am Samstag, den 18.04.2020, geben können.

Gegen 19:00 Uhr begab sich der 44-jährige Besitzer des Pedelecs in den Einkaufsmarkt an der Huberstraße in der Nähe der Heeper Straße. Der Bielefelder hatte das Rad zuvor an einem Fahrradständer auf dem Parkplatz befestigt. Als er kurze Zeit später aus dem Geschäft kam, fehlte von dem anthrazitfarbenen E-Bike der Marke Haibike jede Spur. Ein Zeuge berichtete dem 44-Jährigen, dass ein Junge mit dem Rad davon gefahren sei. Seiner Einschätzung nach war das Kind etwa zehn Jahre alt.

Die Polizei bittet den Mann sowie weitere Zeugen, sich unter der 0521-5450 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

