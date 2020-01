Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitert

Borken (ots)

Vergeblich hat ein Unbekannter am Mittwoch versucht, gewaltsam in Wohnräume an der Rhedebrügger Straße in Borken einzudringen. Der Täter hatte dazu ein Türschloss aufbohren wollen. Es gelang dem Unbekannten jedoch nicht, sich Zugang ins Innere zu verschaffen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 08.15 Uhr und 12.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

