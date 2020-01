Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Meerfeld (ots)

Am Donnerstag, den 16.01.2020, ca. 15.20 Uhr befuhr ein 16jähriger Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit einem Leichtkraftrad die L 16 aus Richtung Deudesfeld kommend in Richtung Bettenfeld. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer auf der nassen Fahrbahn zu Fall und rutschte über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden, abschüssigen Straßengraben. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Der 16jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die Rettungskräfte des DRK sowie ein Rettungshubschrauber.

