Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher schlagen an Fahrzeugen zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte -

Zwischen Freitag, 17.04.2020, und Samstagmorgen brachen Täter mehrere Fahrzeuge an der Stapenhorst- und Wertherstraße auf. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte an einem auf dem Parkstreifen der Wertherstraße parkenden Wohnmobil Capron eine Scheibe ein und gelangten in das Wohnmobil. Der Eigentümer stellte am Morgen gegen 07:10 Uhr fest, dass die Diebe aus einer im Wagen befindlichen Geldbörse ein paar ausländische Münzen stahlen.

Ebenfalls in den Nachtstunden brachen Täter einen Volvo V40 an der Stapenhorststraße, nahe der Wertherstraße, auf. Die Einbrecher erbeuteten eine blaue Herrenjacken und zwei Paar Herrenschuhe. Im Gebüsch neben dem Parkstreifen fanden Polizeibeamte eine Herrenjacke, dessen Herkunft noch unbekannt ist.

Bei dem Versuch aus einem Allzweckanhänger der Marke Westfalia-Werke an der Stapenhorststraße Wertgegenstände zu erbeuten. Beschädigten die Täter die Plane des Anhängers. Beute machten sie hier offensichtlich nicht.

Die PKW-Aufbrecher schlugen an der Stapenhorststraße auch an einem Firmen-Van die Seitenscheibe ein. Sie durchsuchten das Handschuhfach des Ford Transit Tourneo und entwendeten ein Tablet.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Stapenhorst- und Werhterstraße verdächtige Personen beobachtet haben und bittet diese, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

