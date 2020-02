Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Lauterecken (ots)

Wieder einmal hat ein Zeuge zur Aufklärung einer Unfallflucht beigetragen. Er notierte das Autokennzeichen des Flüchtigen und gab es an die Geschädigte weiter. Bei der Vernehmung durch die Polizei war der Beschuldigte geständig. Eine Frau hatte am Freitagabend ihren PKW auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Saarbrücker Straße abgestellt. Als sie zum Wagen zurückkam wurde sie von dem Zeugen angesprochen. Über das Kennzeichen konnte der Fahrzeughalter des unfallbeteiligten PKW ermittelt werden. Er wurde von der Polizeistreife zu Hause aufgesucht. Der ältere Herr gab zu, dass er den Zusammenstoß bemerkt hatte. Er hatte sich den Schaden an dem geparkten Auto sogar noch angesehen, sich dann aber dennoch von der Unfallörtlichkeit entfernt. |pilek-AH

