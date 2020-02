Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - roter Wagen gesucht

Lauterecken (ots)

Rötliche Lackspuren sind an einem unfallbeschädigten PKW vom Verursacher zurückgeblieben. Nur etwa 15 Minuten war der beschädigte Wagen am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saarbrücker Straße gestanden. Zwischen 08:20 und 08:35 Uhr war das rote Fahrzeug gegen das geparkte Auto gestoßen. Der Fahrer fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell