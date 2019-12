Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchte Einbrüche in Firmen über die Feiertage im Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(mie) Am 27.12.2019, nach den Festtagen, wurden bislang zwei versuchte Einbrüche angezeigt. Passiert sind diese seit dem 20.12.19 bzw. 24.12.2019. In der Nordstadt, Alte Todenmanner Straße, wurde von unbekannten Tätern ein Fenster einer Firma aufgehebelt und Kartons mit Waren hinausgetragen, jedoch nicht mitgenommen. Vielleicht wurden die Täter gestört und beobachtet? In der Dankerser Straße, wurde ein Verkaufsraum eines Handels durch unbekannte Täter betreten. Hineingelangt waren sie, indem sie mit Gewalt eines der Fenster aufzogen. In beiden Fällen ist bisher kein Diebesgut bekannt geworden. Wer Hinweise geben kann, meldet diese bitte der Polizei in Rinteln unter 05751-95450.

