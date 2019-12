Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Rinteln (ots)

(jwp) Am 27.12.2019, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in Rinteln, Im Emerten 10, ein Verkehrsunfall zu dem von der Polizei Zeugen gesucht werden. Eine 48-jährige Rintelnerin lief vor dem hier befindlichen Zoo-Geschäft in Richtung des Sonderpostenmarktes. Plötzlich spürte sie einen Schlag von hinten an ihrem Beim. Ein blauer Kleinwagen hatte sie angefahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Sonderpostenmarkt fort. Nachdem der Fahrer dort eingeparkt hatte, sprach die Fußgängerin den Mann an. Dieser stieg dann wieder in seinen Pkw und fuhr fort, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Rinteln sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0)in Verbindung zu setzen.

