Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Besonders dreiste Unfallflucht

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag stößt der Fahrzeugführer eines Pkw Passat mit LIP-Kennzeichen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses in der Klosterstraße beim Ausparken gegen den geparkten Pkw VW Polo einer 66-jährigen Frau aus Möllenbeck. Anschließend will er sich vom Unfallort entfernen, wird jedoch von einem Zeugen angehalten und auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der Mann hält an und die Zeugen entfernen sich. Im Anschluss daran entfernt sich der Unfallfahrer jedoch auch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw wurde von den Zeugen der Polizei übermittelt, so dass jetzt ermittelt wird wegen Unfallflucht, vorerst gegen den 50-jährigen Halter des Pkw aus dem Kalletal. Der Schaden beträgt geschätzt 1.250 Euro.

