Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchdiebstahl

Auetal Rehren (ots)

(swe). In der Zeit vom 21., 15 Uhr, auf den 22. Dezember, 16 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter nach Abschrauben eines Schließblechs der Eingangstür in ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung in der Wilhelm-Busch-Straße. Es wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

