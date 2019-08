Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einer Anschlussunterbringungseinrichtung für Flüchtling der Stadt Schwetzingen (Pressemeldung 2)

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 07.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Robert-Bosch-Straße beordert, da es in der dortigen Anschlussunterbringungseinrichtung brennen sollte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, hatten bereits mehrere Bewohner des ehemaligen Hotels Atlanta das Gebäude verlassen. Die restlichen Bewohner der mit insgesamt ca. 85 Bewohnern belegten Einrichtung wurden von Feuerwehr und Polizei evakuiert.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gegen 09 Uhr gelöscht werden, danach wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt und Brandwachen eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Durch das Feuer wurde nahezu der gesamte Wohnkomplex mit Rauch durchzogen.

Neun Personen wurden von Rettungskräften medizinisch betreut, zwei Männer mussten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Bei alle Personen bestand der Verdacht der Rauchgasvergiftung.

An dem Gebäude entstand durch den Brand und die danach durchgeführten Löscharbeiten erheblicher Sachschaden, der derzeit nicht beziffert werden kann.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Kriminalkommissariats Mannheim. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittler des Kriminalkommissariats gehen vielmehr von einem technischen Defekt aus, der brandursächlich gewesen sein könnte.

Während der Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen war der Bereich um die Anschlussunterbringungseinrichtung gesperrt, es kam minimalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Vertreter der Stadt Schwetzingen befanden sich vor Ort und kümmerten sich um Möglichkeiten einer vorübergehenden Unterbringung der Bewohner.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell