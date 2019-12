Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung

PK Bad Nenndorf (ots)

(koe.) Am Samstag, den 21.12.19, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger Nienstädter mit seiner Freundin die Hauptstraße in Pohle in Rtg. Lauenau. Bereits während der Fahrt durch Pohle fuhr ein hinter ihm fahrenden Pkw sehr dicht auf. Zwischen Pohle und Lauenau wurde der 23-Jährige schließlich von dem hinter ihm fahrenden Pkw überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Aus diesem Pkw stieg dann der Fahrer laut schreiend aus. Daraufhin fuhr 23-Jährige Nienstädter wieder an und wich dem Ausgestiegenen aus. Beim Passieren trat dieser dann gegen das Auot des Nienstädter, welches dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss suchte das Pärchen die Polizei in Bad Nenndorf auf. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und dessen Motiv dauert noch an.

