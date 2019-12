Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hämelhausen (ots)

(smo)Am 21.12.2019, gegen 12:Uhr, kam es in Hämelhausen an der Kreuzung der L200 zum Serumweg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Ein PKW Fahrer übersah im Kreuzungsbereich das Motorrad und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer stürzte vom Motorrad und wurde mit einem Rettungswagen aufgrund einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

