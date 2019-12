POL-NI: Betrunkener fährt gegen Strommasten

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Messenkamp - B442 Hobboken (ots)

Am 22.12.2019, gegen 04.30 Uhr, kommt ein alkoholisierter 30-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Hildesheim nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Strommasten. Wie durch ein Wunder wird er dabei nur leicht verletzt. In der Folge müssen umfagreiche Maßnahmen seitens des Versorgungsunternehmen zur Sicherung des Masten veranlasst werden. Den Führerschein muss er zunächst abgeben. Gegen ihn wird wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. dps

