POL-LB: Sindelfingen: Audi zerkratzt; Sindelfingen: Mehrere Außenspiegel beschädigt; Aidlingen: Wohnungseinbruch

Sindelfingen: Audi zerkratzt

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter über das Wochenende an einem im Hofstättenweg abgestellten. Grauen Audi Q3 angerichtet hat. Er zerkratzte die komplette Beifahrerseite des Autos. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen

Sindelfingen: Mehrere Außenspiegel beschädigt

In der Nacht zum Sonntag nach 22:00 haben unbekannte Täter auf den Parkplätzen in der Nähe des Naturfreundehauses in der Ernst-Barlach-Straße an mindestens sechs dort abgestellten Pkw die Außenspiegel abgeschlagen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

Aidlingen: Wohnungseinbruch

Zwei bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Sonntag gegen 17:35 Uhr auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Badstraße an einem Fenster zu schaffen gemacht. Nachdem sie das Fenster nicht aufhebeln konnten, warfen sie kurzerhand eine Scheibe ein. Darauf wurde ein Nachbar aufmerksam, der die Täter entdeckte und ansprach. Daraufhin gaben die Unbekannten Fersengeld. Einer von ihnen trog einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen auf der Schulter. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/204050, bittet um Hinweise.

