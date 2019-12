Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste Person aus Alten- und Pflegeheim durch Anwohner aufgefunden

Bad Nenndorf (ots)

(ste) Die am 20.12.2019 als vermisst und abgängig gemeldete Person aus einem Alten- und Pflegeheim in Bad Nenndorf wurde am Morgen des 21.12.2019 durch einen Anwohner im Keller eines Wohnhauses im unmittelbar angrenzenden Wohngebiet leicht unterkühlt aber unversehrt aufgefunden. Die Person wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

