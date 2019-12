Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Tankstelle

Wietzen (ots)

(opp) Am Sonntag, gegen 03:25 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Einsatz und Streifendienstes des Polizeikommissariates Hoya nach Wietzen zu einer Tankstelle an der Bremer Straße entsandt. Der Grund hierfür war eine Alarmauslösung an dem Objekt. Schnell wurde vor Ort festgestellt, dass eine Verglasung mittels eines schweren Gegenstandes zetrümmert wurde und sich der Täter nicht mehr vor Ort befand. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, kann noch nicht gesagt werden. Die Beamten des Ermittlungsdienstes des Kommissariates Hoya bitten eventuelle Zeugen sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

