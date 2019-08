Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Schwerverletzt nach Sturz mit Motorrad

Burscheid (ots)

Am Montag (05.08.) verletzte sich ein 23jähriger Motorradfahrer aus Wermelskirchen gegen 22:00 Uhr schwer, nachdem er in einer Kurve gestürzt und daraufhin in die hintere rechte Fahrzeugseite des entgegenkommenden VW eines 49jährigen Burscheiders gerutscht war.

Der 23jährige hatte zuvor mit seinem Motorrad die Landstraße 294 befahren. Zwischen Burscheid-Hilgen und Wermelskichen-Dabringhausen kam es in einer Rechtskurve zu einem Bodenkontakt mit einer Fußraste des Kraftrades. Der junge Fahrzeugführer verlor daraufhin das Gleichgewicht und kam zu Fall. Nachdem er mit seinem Kraftrad über beide Fahrstreifen gerutscht war, touchierte er den Heckbereich des entgegenkommenden VW. Danach prallte er gegen die Schutzplanke. Der VW-Fahrer hatte zuvor durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern können.

Ein nach dem Unfall zufällig an der Örtlichkeit eingetroffener Burscheider übernahm die Betreuung des jungen Motorradfahrers als Ersthelfer. Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr waren bereits alarmiert worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 23-Jährige mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Wermelskirchen transportiert. An den Fahrzeugen beider Unfallbeteiligter entstand ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro. (nf)

