Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Elektrodieb steckt in Container

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (06.08.) traf die Polizei gegen 01:00 Uhr einen zur Hälfte in einem Container für Elektroschrott steckenden mutmaßlichen Dieb auf der Overather Straße in Bensberg auf frischer Tat an, nachdem dieser zuvor durch einen aufmerksamen Zeugen beim Leerräumen des Behälters beobachtet worden war.

Bei Erblicken der uniformierten Beamten konnte der 35-jährige Bergisch Gladbacher noch aus dem Container herausgleiten und zur Flucht mit dem Fahrrad ansetzen. Nach einigen Metern wurde er jedoch gestellt. Auf seine Tat angesprochen, gab er an, dass ihn eine alte Kaffeemaschine im Elektroschrott dazu verleitet habe, nach weiteren brauchbaren Gegenständen zu suchen. Er habe nicht gewusst, dass es sich um Diebstahl handelt. Nach Feststellung der Personalien wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen, da er weder Diebesbeute mitführte, noch den Container beschädigt hatte. (nf)

