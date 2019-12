Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Nienburg: Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am Freitag, 20.12.2019, kam es gegen 12:30 Uhr an der Celler Str. Höhe der "Erichshagener Apotheke" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Verkehrsbeteiligte parkte mit ihrem Seat in einer Parklücke ein und beschädigte dabei seitlich ein geparktes, weißes Fahrzeug. Leider informierte sie nicht sofort die Polizeidienststelle, so dass das Fahrzeug durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden konnte. Die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg sucht deshalb einen PKW, welcher dort zum o.g. Zeitpunkt parallel zum Fahrbahnrand Höhe der Apotheke abgestellt war und nun Beschädigungen, möglicherweise vorn links, aufweist. Gern können sich Zeugen oder auch die bzw. der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg melden, Tel. 05021-97780.

