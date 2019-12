Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall: Polizei sucht geschädigten Radfahrer

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer kam es am Samstag, 21.12.2019 gegen 12:15 Uhr, auf der Celler Str. in Nienburg. In Höhe der Einmündung Blücher Str. übersah der Fahrzeugführer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer mutmaßlich leicht verletzt wurde. Nachdem beide Beteiligten ein kurzes Gespräch geführt hatten, entfernte sich der Radfahrer mit den Personalien des unfallverursachenden PKW-Führers. Bis dato liegen die Personalien des Radfahrers bei der Polizei nicht vor; er soll ca. 40-50 Jahre alt sein. Deswegen bittet die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg den Radfahrer oder gar Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten machen können, sich bei der Polizei zu melden, Tel.: 05021-9778-0

