POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Auto gefahren

Einer Streife des Polizeireviers Göppingen fiel am Donnerstag gegen 22.50 Uhr in der Jebenhäuser Straße ein Mitsubishi auf. Das Fahrzeug fuhr laut Angaben der Polizei sehr zügig in Richtung Jebenhausen und hatte Schwierigkeiten die Fahrspur zu halten. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug angehalten. Am Steuer saß eine 55-jährige Frau. Bei der Kontrolle konnten die Beamten sofort Alkoholgeruch wahrnehmen. Außerdem war die Aussprache der Frau verwaschen und sie schwankte beim Gehen. Einen Alkoholtest lehnte sie ab. Aus diesem Grund wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein einbehalten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Anstatt sich zu verabschieden, beleidigte sie die Beamten. Zu der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kommt nun noch eine Anzeige wegen Beleidigung.

