Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger angefahren - schwer verletzt - Mettmann - 1911117

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 84-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW Skoda die Wielandstraße und beabsichtigte nach links in die Gottfried-Keller-Straße einzubiegen. Hierbei übersah der Mettmanner PKW-Fahrer einen 85-jährigen Fußgänger, der im Einmündungsbereich der Gottfried-Keller-Straße die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger mit Wohnort in Mettmann zu Boden geschleudert. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus in Mettmann zugeführt werden musste.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell