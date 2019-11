Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Unfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Ein leicht Verletzter und 6500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, 18.11.2019, gegen 13 Uhr, im Kreisverkehr Binzgen. Mit seinem Subaru kam ein 46 Jahre alter Mann von Oberhof her in Richtung Laufenburg angefahren und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf mit seinem 34-jährigen Fahrer, der in Richtung Niederhof weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Golf-Fahrer leicht verletzte. Er wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht und dort ambulant behandelt. Der Subaru- Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 6500 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell