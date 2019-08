POL-LB: Leonberg: Engelbergtunnel eine Stunde gesperrt; Weissach: Spurwechsel führt zu Unfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Engelbergtunnel eine Stunde gesperrt

Am Donnerstag gegen 05.00 Uhr löste die Brandmeldeanlage im Engelbergtunnel einen Alarm aus und der Tunnel wurde daraufhin in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehren Leonberg, Ditzingen und Gerlingen rückten mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften an und überprüften die Anlage. Es konnten kein Brand noch eine sonstige Beeinträchtigung festgestellt werden. Ursächlich für den Brandalarm war vermutlich ein Defekt an einem Feuerlöscher. Um 06.00 Uhr konnte der Tunnel wieder freigegeben werden.

Weissach: Spurwechsel führt zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem VW den rechten von drei Fahrstreifen und wechselte vermutlich ohne Ankündigung auf den mittleren Streifen. Eine 37-Jährige war mit einem Opel auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und wich nach links aus. Sie verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach rechts. Dort prallte sie auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Fiat, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Der Fiat überschlug sich nach dem Anstoß mehrfach und blieb auf der Fahrerseite quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen liegen. Der 68 Jährige und die 37-Jährige hielten am rechten Fahrstreifen an. Die Opel-Fahrerin, der Fahrer des Fiat sowie die 30-jährige Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Rutesheim und Leonberg waren vor Ort eingesetzt. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro, am Fiat von etwa 2.000 Euro.

