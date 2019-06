Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert - sein 12-jähriger Sohn saß als Beifahrer im Fahrzeug

Waren (ots)

Am 23.06.2019 gegen 01:50 Uhr haben Beamte des Polizeihauptrevieres Waren in der Ortslage Penzlin ein Fahrzeug kontrolliert. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten die verlangsamte und verwaschene Aussprache des 46-jährigen Fahrzeugführers. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Das Erschreckende für die Beamten war neben der Alkoholisierung des Fahrzeugführers der Umstand, dass auf dem Beifahrersitz der 12-jährige Sohn des Fahrzeugführers saß. Dem Jungen ging es gut. Die Beamten haben eine Mitteilung an das Jugendamt geschrieben und den Jungen vor Ort an seine Oma übergeben.

Der 46-Jährige hingegen wurde zur Blutprobenentnahme in das Müritz-Klinikum verbracht. Dazu wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach der Belehrung, dass der 46-Jährige nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

