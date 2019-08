Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: tödlicher Unfall auf der Kreisstraße 1055

Ludwigsburg (ots)

Ein 84 Jahre alter Mann starb am Dienstag bei einem Unfall in Sindelfingen auf der Kreisstraße 1055 im Bereich der Autobahnunterführung in Richtung Stuttgart. Mutmaßlich waren gesundheitliche Probleme ursächlich dafür, dass der Senior gegen 14.20 Uhr zunächst die Kontrolle über seinen Opel verlor und nach rechts von der Straße abkam. Schließlich prallte der PKW gegen das Brückenbauwerk. Der alarmierte Notarzt führte Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch, die jedoch ohne Erfolg blieben. Die K 1055 musste bis 16.35 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Am Brückenbauwerk entstand kein nennenswerter Schaden.

