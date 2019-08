Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Europaletten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf 15 Europaletten hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 08.30 Uhr in der Straße "Hopfengärten" in Bissingen zuschlugen. Um auf ein Grundstück zu gelangen haben die Täter mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen Strauch und einen Metallpfosten mit Zaungeflecht umgefahren. Anschließend begaben sie sich zu einem Nachbargrundstück und entwendeten dort die Europaletten, die sie mutmaßlich mit dem Fahrzeug abtransportierten. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Sachschaden können derzeit nicht genau beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

