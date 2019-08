Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Mercedes landet im Straßengraben; Gärtringen-Rohrau: Audi mit Farbe besprüht

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Mercedes landet im Straßengraben

Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer war in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.20 Uhr auf der K1075 von Deckenpfronn kommend in Fahrtrichtung Gärtringen unterwegs. Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr er den Kreisverkehr an der Westumfahrung und schanzte in den angrenzenden Straßengraben. Der nicht angeschnallte 35-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte, die bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032/27080 zu melden.

Gärtringen-Rohrau: Audi mit Farbe besprüht

In der Zeit von Montag, 17.00 Uhr bis Dienstag, 06.30 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Gärtringer Straße einen geparkten Audi A4 Avant mit silberner Farbe. Zur Schadenshöhe ist bislang noch nichts bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen unter Telefon 07034/25390 in Verbindung zu setzen.

