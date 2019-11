Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Regungslos am Steuer

Freiburg (ots)

Ganz anders hätte am Montagmittag auch eine Verkehrssituation ausgehen können, die äußerst brisant war: Ein Lkw Fahrer befuhr die L 186 aus Richtung Emmendingen kommend in Richtung Waldkirch. Er beabsichtigte wohl, an der Auffahrt zur B 294 nach links, also in Richtung Freiburg abzubiegen. Wie es derzeit aussieht, verlor der 1959 geborene Fahrer des großen Lkw auf dem Linksabbiegestreifen das Bewusstsein und fuhr geradeaus, über die Gegenfahrbahn, in langsamer Fahrt weiter. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Kollision mit Fahrzeugen im Gegenverkehr. Eine Hecke stoppte die unkontrollierte Fahrt des Lkws. Der Mann aus der Ortenau musste von den sofort gerufenen Rettungskräften reanimiert werden und befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Der entstandene Sachschaden ist als recht gering einzustufen.

RWK/rb

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell