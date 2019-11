Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gefährdung des Straßenverkehrs

Freiburg (ots)

Am Samstag 16.11.2019 kurz nach 10:00 Uhr überholte der Fahrer eines schwarzen Honda Accord auf der B 31 zwischen Breisach und dem Rimsinger Ei mehrfach Fahrzeuge trotz eines Überholverbotes. In einem Fall musste der Überholte sogar aufgrund Gegenverkehrs abbremsen und gab Lichthupe. Der Fahrer des Accord zeigte hierauf den ausgestreckten Mittelfinger. Die Polizei in Breisach bittet weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalles sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

