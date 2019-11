Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Postzustellung landet im Altpapiercontainer

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Bürger lieferte vergangenen Freitag,15.11.2019 beim Polizeirevier Breisach eine größere Menge an ungeöffneten Briefen ab, welche er in einem Abfallbehälter für Altpapier entdeckt hatte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um über siebenhundert nicht zugestellte Brief- und Postsendungen handelt. Bei weiteren Recherchen konnten beim zuständigen Briefzusteller weitere einhundertfünfzig nicht zugestellte Briefe aufgefunden werden. Der Zusteller war im Wesentlichen für den Zustellbereich in und um das Wohngebiet Kohlerhof in Breisach zuständig. Die sichergestellten Sendungen wurden zwischenzeitlich von der Polizei an die Zustellfirma übergeben und werden in den nächsten Tagen an die Empfänger ausgeliefert. Gegen den Postzusteller wird wegen des Verdachts der Unterschlagung und Verletzung des Post- und Briefgeheimnisses ermittelt und Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell