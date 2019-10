Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Einkaufszentrum

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitagabend (21.00 Uhr) versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Einkaufszentrum an der Veybachstraße einzudringen. Sie hatten sich auf das Dach begeben, um ins Gebäude zu gelangen, scheiterten jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

