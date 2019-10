POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in ein Reihenhaus in der Ackerstraße in Stotzheim ein und durchsuchte die Zimmer. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Beobachtet wurde eine männliche Person mit Rucksack und Kapuzenjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

