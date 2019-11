Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto übersehen - eine leicht Verletzte - 5500 Euro Sachschaden

Mit seinem Skoda beabsichtigte am Montag, 18.11.2019, gegen 18.00 Uhr, ein 64 Jahre alter Mann von einem Grundstück in die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah er eine 48-jährige in ihrem Ford Fiesta, die aus Richtung Schaffhausen kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte. Der 64-jährige blieb unverletzt. Sein Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ford-Fahrerin begab sich selbständig zum Arzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Skoda 2500 Euro.

