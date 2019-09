Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wintergarten in Brand

Bei einer Insektenbekämpfung am Donnerstag brannte es in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand im Adolf-Reichwein-Weg aus. Wie sich herausstellte hatte brannte es in einem Rolladenkasten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Bei Reparaturarbeiten am elektrischen Rolladen hatte ein Elektriker ein Wespennest im Rolladenkasten entdeckt. Ein herbeigerufener Fachmann sollte die Wespen entfernen. Eingesprühtes Spray entzündete sich vermutlich an einem defekten Stromkabel, welches sich hinter dem Wespennest befand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

