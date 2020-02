Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch ins Hundeheim

Lauterecken (ots)

Rund 400 Euro nimmt die Polizei für die Beschädigungen an der Einbruchssicherung am Gebäude des Hundevereins an. Am Sonntagmorgen waren die Aufbruchspuren gefunden worden. Eine Gittertür und die normale Eingangstür verhinderten mit zusätzlichen Schlössern das Eindringen durch die Langfinger. |pilek-AH

