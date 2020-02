Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken mit PKW unterwegs

Grumbach/B 270 (ots)

In Schlangenlinien ist am Sonntagabend eine 53-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der B 270 in Richtung Idar-Oberstein gefahren. Die Insassen eines nachfolgenden Fahrzeuges verständigten telefonisch die Polizei. Bei der Kontrolle der Dame gestand diese direkt ein, dass sie "in ihrem Zustand" das Auto nicht hätte fahren dürfen. Ein deutlicher Alkoholgeruch erklärte diese Äußerung. Zusätzlich gab sie an, dass sie nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,91 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Die aktiv gewordenen Zeugen haben durch ihren Anruf bei der Polizei vermutlich Schlimmeres verhindert. Dass die 53-Jährige bei einem solchen Alkoholkonsum auf der Straße geblieben war, zeigt auf, dass sie zumindest alkoholgewohnt ist. Mit zunehmender Fahrtstrecke wäre das Risiko eines Verkehrsunfalles immer größer geworden. |pilek-AH

