Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Geschäft gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.09.19, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich in einem Optikergeschäft in der Tumringer Straße (Innenstadt) ein Diebstahl einer Handtasche. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich zwei jüngere Männer in die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Räume des Geschäftes und entwendeten hier eine Handtasche. Dabei wurden sie durch eine Zeugin gesehen und flüchteten. Es soll sich um zwei junge Männer oder Jugendliche gehandelt haben. Sie wurden als osteuropäisch und jeweils etwa 170cm groß beschrieben. Einer trug ein beiges Hemd und eine Wollmütze, die an der Seite hochgekrempelt war. Er hatte dunkle Haare. Zum zweiten Mann liegt keine nähere Beschreibung vor. In der roten Handtasche befand sich neben einem Handy auch Bargeld. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

