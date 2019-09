Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen/Waldshut-Tiengen: Zeugen gesucht! - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof in Oberlauchringen endet mit Messerstich - möglicher Raub beim Busbahnhof in Waldshut

Zu zwei Vorfällen am Montag, 09.09.2019, in Oberlauchringen und in WT-Waldshut, die zusammenhingen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15:00 Uhr kam es am Bahnhof in Oberlauchringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, als dort ein 20-jähriger auf seine Ex-Lebensgefährtin in Begleitung eines 30 Jahre alten Mannes traf. Der Jüngere soll die Frau angegriffen haben, weshalb der andere Mann eingriff. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, den die Frau zur Flucht nutzte. Der Jüngere folgte der Frau kurz, kehrte aber wieder zurück. In dieser Zeit soll der Ältere ein Messer gezogen und seinem Kontrahenten einen Stich in den Bauch versetzt haben. Der Verletzte setzte sich in einen wartenden Bus und fuhr nach Waldshut. Beim Kiosk am Busbahnhof traf dieser gegen 16:20 Uhr zufällig wieder auf seine Ex-Lebensgefährtin. Er versuchte, der Frau die getragene Bauchtasche wegzuziehen, die sich auf den Boden warf, um dies zu verhindern. Allerdings soll der 20-jährige das Bargeld der Frau aus der Tasche gewaltsam entwendet haben. Er suchte danach selbstständig das Krankenhaus in Waldshut auf, wo er operiert werden musste. Lebensgefährlich war die Stichverletzung nicht. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die auf die Vorfälle in Oberlauchringen und Waldshut aufmerksam wurden, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden.

