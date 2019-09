Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Anrufe falscher Polizeibeamter - Polizei mahnt zur Vorsicht!

Am Montagmorgen, 09.09.2019, kam es nach bisherigen Erkenntnissen in Laufenburg zu mindestens sechs Anrufen sogenannter "falscher Polizeibeamter". Die Anrufer gaben sich in den bislang bekannt gewordenen Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen. Geschildert wurde jeweils, dass aufgrund von polizeilichen Ermittlungen möglicherweise bei den Angerufenen eingebrochen werden soll. Üblicherweise wird in der Folge dann verlangt, dass Wertgegenstände an einen Abholer übergeben werden, um diese vermeintlich in Sicherheit zu bringen. In den angezeigten Fällen handelten die Angerufenen jedoch richtig, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Die Polizei verlangt niemals am Telefon, dass Sie Geld und Wertsachen herausgeben. - Bei verdächtigen Anrufen den Hörer sofort auflegen. - Wählen Sie die 110 (ohne Vorwahl) und teilen Sie den verdächtigen Anruf der Polizei mit. - Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie Vertrauen.

Weitere Hinweise auch www.polizei-beratung.de - Betrug durch falsche Polizisten und Faltblatt "Vorsicht, Abzocke!"

