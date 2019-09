Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfall mit Sachschaden im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.09.19, gegen 11.55 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Basler- und Schillerstraße ein Verkehrsunfall. Eine VW-Fahrerin fuhr von der Schillerstraße kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit einem Porsche zusammen, der sich im Kreisverkehr befand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, Zeugen.

