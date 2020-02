Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Närrisches Treiben

Meisenheim (ots)

Friedliche Narrenwelt feiert ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse. Am 22.02.2020 startete der Meisenheimer Faschingsumzug wie gewohnt um 14:11 Uhr in der Untergasse. Wie in den letzten Jahren waren Polizei und Ordnungsamt gemeinsam präsent. Man kam mit zahlreichen Kostümierten ins Gespräch. Polizeiliches Einschreiten war darüber hinaus nicht erforderlich. Später am Abend teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass sich eine Person in einem Faschingskostüm im Bereich eines Autohauses in Meisenheim merkwürdig verhielt. Die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort feststellen, dass der "Jeck" offensichtlich etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Als er nach dem Besuch einer Faschingsveranstaltung mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, fuhr er sich in der Grube der dortigen Hebebühne fest. Sein Fahrzeug hatte er im Hof des Autohauses geparkt. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin kommt auf die Person ein polizeiliches Ermittlungsverfahren zu, was unter anderem zum Entzug der Fahrerlaubnis führen kann. Somit erfolgt wieder einmal der Hinweis: "Don't Drink and Drive", auch nicht zur Faschingszeit. |pilek

